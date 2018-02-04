КНДР обвинила Трампа в попытках помешать ее диалогу с Южной Кореей

ТОКИО, 4 фев — РИА Новости. Северная Корея обвинила президента США Дональда Трампа в попытках помешать развитию межкорейских отношений в связи с его недавним выступлением в конгрессе.
"Это не более, чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР", — заявил Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) представитель северокорейского МИД. Это первая реакция Пхеньяна на выступление Трампа в конгрессе.
По словам собеседника агентства, заявление президента США — "безобразная прихоть, направленная на то, чтобы помешать продвижению отношений Севера и Юга".
США и КНДР находятся формально в состоянии войны, поскольку после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить с США мирный договор были отвергнуты Вашингтоном, который признает только Южную Корею единственным законным государством на Корейском полуострове и держит там свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера".