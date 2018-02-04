КНДР обвинила Трампа в попытках помешать ее диалогу с Южной Кореей

ТОКИО, 4 фев — РИА Новости. Северная Корея обвинила президента США Дональда Трампа в попытках помешать развитию межкорейских отношений в связи с его недавним выступлением в конгрессе.

Трамп, выступив с обращением к нации 31 января, заявил, что Вашингтон будет усиливать давление на КНДР, чтобы добиться прекращения ее ядерной программы.

"Это не более, чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР", — заявил Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) представитель северокорейского МИД. Это первая реакция Пхеньяна на выступление Трампа в конгрессе.

По словам собеседника агентства, заявление президента США — "безобразная прихоть, направленная на то, чтобы помешать продвижению отношений Севера и Юга".

"Если Трамп не откажется от анахронического и догматичного мышления, это приведет только к еще более рискованным последствиям для безопасности и будущего США", — подчеркнул представитель МИД КНДР.

США и КНДР находятся формально в состоянии войны, поскольку после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить с США мирный договор были отвергнуты Вашингтоном, который признает только Южную Корею единственным законным государством на Корейском полуострове и держит там свыше 28 тысяч военнослужащих под предлогом защиты от "угрозы с Севера".