При столкновении поездов на юге США погибли двое, 50 человек пострадали

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Два человека погибли, более 50 человек поступили в больницы после столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Лексингтон.

"Двое погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов. Чрезвычайные службы транспортировали (в больницы) более 50 раненых", — сообщается в официальном микроблоге шерифа в Twitter

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.