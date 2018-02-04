На месте столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018

На месте столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в штате Южная Каролина, США. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на компанию.

According to the official Twitter account of the Lexington County Sheriff, as a result of the collision several train cars derailed https://t.co/80Y97wHtI1 pic.twitter.com/RZjyKx7hhI — Sputnik (@SputnikInt) 4 февраля 2018 г.

В официальном микроблоге шерифа округа Лексингтон в Twitter говорится, что в результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Погибли два человека, более 50 пострадали. Их направили в больницы. На место происшествия прибыли спасатели. Движение транспорта в районе аварии ограничено.

Инцидент произошел в воскресенье утром. Пассажирский поезд следовал по маршруту Нью-Йорк — Майами. По данным компании, в нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.