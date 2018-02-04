СМИ сообщили о задержании "министра информации" ИГ* в Турции

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турецкая полиция задержала в Анкаре предполагаемого "министра информации" террористической группировки ИГ* Омера Йетека, передает в воскресенье агентство Anadolu cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности ИГ* в подконтрольных группировке СМИ. Он также подозревается в причастности к ряду терактов в Турции. Суд принял решение об аресте задержанного.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Из страны депортировали 3290 человек из 95 стран, более 38 тысячам запретили въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России.