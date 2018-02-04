Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит из-за бездействия кота

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Службе по борьбе с вредителями пришлось 40 раз за год приезжать в канцелярию британского премьера из-за того, что ленивый "главный мышелов" резиденции не справлялся со своими обязанностями, пишет газета Sunday Times.

Согласно поступившим в распоряжение газеты документам, кот Ларри, который официально числится в штате Даунинг-стрит, упустил 29 крыс и мышей. Чтобы побороть нашествие грызунов, в резиденцию пришлось вызывать специалистов.

Обвинения в недобросовестной работе уже не первый раз звучат в адрес кота Ларри. В марте прошлого года СМИ сообщали, что мышелов даже может лишиться своей должности, поскольку предпочитает играть с мышами или вовсе не обращать на них внимания вместо того, чтобы ловить их.

В последнее время жалобы стали поступать и на главного мышелова британского МИД, кота Палмерстона. Как отмечают СМИ, сотрудникам ведомства запретили кормить кота, чтобы стимулировать его к более активному образу жизни и эффективной работе.

Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро. Несколько депутатов неоднократно заявляли, что кота необходимо завести и в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона напрямую обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время экскурсии школьников с потолка зала упала мышь.