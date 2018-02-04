В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вооруженные силы США не готовы отразить существующие вызовы со стороны России и Китая. Об этом заявил сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре.

По словам аналитика, со стороны Пекина угрозу представляют "сотни крылатых и свыше 1000 баллистических ракет", а Москва, в свою очередь, обгоняет американскую армию сразу по нескольким видам вооружений.

"Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы", — цитирует RT заявление Шарре.

Эксперт отметил, что США проигрывают из-за отсутствия "стратегической гибкости" и своевременного прогнозирования. Кроме того, по его мнению, бюрократизация американской системы может затянуть введение новых вооружений на десятки лет.

Шарре подчеркнул, что для ответа на существующие вызовы Пентагону следует отказаться от "амбициозных проектов" и изменить структуру финансирования военных разработок. В частности, по словам аналитика, необходимо направить дополнительные средства на создание и покупку стратегических бомбардировщиков, разработку беспилотных самолетов-невидимок и технологии радиоэлектронной борьбы.

За последнее время американские власти неоднократно заявляли об опасности, исходящей от России и Китая. Так, в новых "Национальной оборонной стратегии" и ядерной доктрине США Москва и Пекин фигурируют среди основных угроз безопасности страны. Кроме того, в конце января Дональд Трамп назвал эти государства соперниками США. Тогда же заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Пол Сельва заявил, что Пентагон разрабатывает "глобальный план" военных кампаний на случай возможного конфликта с Россией и Китаем.

В Москве заявили, что сожалеют о такой риторике Вашингтона и пообещали принять меры "по обеспечению собственной безопасности". При этом МИД неоднократно подчеркивал, что Россия готова к диалогу с США в различных областях.