ТОКИО, 4 фев — РИА Новости. Депутаты японского парламента решили провести во время одного из заседаний Палаты представителей первые учения по эвакуации на фоне ракетных испытаний в КНДР, сообщает в воскресенье телеканал NHK.

По его данным, все 465 депутатов должны будут покинуть здание парламента после срабатывания системы J-Alert, экстренного оповещения об опасности падения ракеты, которое могло бы привести к разрушениям и поражению осколками стекла. Руководство по эвакуации в парламенте прорабатывается.

Ранее депутаты проводили учения на случай крупного землетрясения, надевая защитные шлемы, однако зала заседания не покидали.

Учения по эвакуации на случай падения ракеты, пущенной со стороны КНДР, уже неоднократно проводились на улицах в Токио и других городах Японии.

Северная Корея проводит испытания баллистических ракет, которые пролетают над территорией Японии, и разрабатывает ядерные боеголовки под предлогом защиты от угрозы со стороны США. В самой КНДР японцев обвиняют в том, что они сознательно нагнетают обстановку, чтобы добиться изменений в мирной конституции.