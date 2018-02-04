На Кипре начался второй тур президентских выборов

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. На Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов, с 7.00 утра (8.00 мск) открылись более 1100 избирательных участков.

Первый тур выборов прошел 28 января, в нем участвовали девять кандидатов. По его результатам во второй тур вышли действующий президент, кандидат от правой партии ДИСИ Никос Анастасиадис и кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас. Они набрали 35,5% и 30,25% голосов соответственно.

Голосование будет проходить до 18.00 (19.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00.

Окончательные результаты ожидаются уже в 19.30 (20.30 мск).

В списках избирателей — около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет. Порядок обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это тринадцатые президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.