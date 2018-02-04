На Кипре начался второй тур президентских выборов

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. На Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов, с 7.00 утра (8.00 мск) открылись более 1100 избирательных участков.
Голосование будет проходить до 18.00 (19.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00.
В списках избирателей — около 551 тысячи человек, которым исполнилось 18 лет. Порядок обеспечивают около двух тысяч полицейских.
Президента Кипра избирают на пять лет прямым тайным голосованием. Это тринадцатые президентские выборы со времени образования независимого кипрского государства.