Трамп сожалеет о том, что в США все говорят только о России‍

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере, и что вместо этого в стране продолжает обсуждаться так называемое "расследование по РФ".Twitter.
Накануне Трамп назвал проводимое расследование "американским позором".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".