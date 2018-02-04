Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аргентинская субмарина "Сан-Хуан" могла затонуть на глубине более 6 тысяч метров и разрушиться под давлением воды; шансы найти ее обломки становятся минимальными, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Как сообщили аргентинские СМИ, катастрофа подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" могла произойти на границе шельфовой зоны с глубинами 200-300 метров, за которой начинается крутой обрыв, уходящий на глубину около 6 тысяч метров. По их информации, вследствие технических неисправностей субмарина могла безопасно погружаться не более чем на 100 метров (по тактико-техническим характеристикам глубина погружения "Сан-Хуана" — до 300 метров).

"Судя по последней информации, подводная лодка "Сан-Хуан" могла затонуть на глубине 6,2 тысячи метров. Предположительно на ее борту произошел мощный взрыв, повлекший разрушение корпуса. Затем она, потеряв продольную остойчивость, с большой скоростью опустилась на дно. На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды", — сказал Валуев.

По его мнению, "шансы найти обломки в данных обстоятельствах становятся минимальными".

Адмирал с сожалением отметил, что в короткие сроки находят далеко не все затонувшие подводные лодки. "Так, в 1968 году в течение полугода искали обломки американской атомной подводной лодки "Скорпион". Более трех десятков лет не могли обнаружить потерпевшую катастрофу израильскую дизельную субмарину "Дакар". А пропавшая в 1968 году, образно говоря, у самого берега, фактически в своих средиземноморских территориальных водах неатомная подлодка ВМС Франции "Минерва" не найдена до сих пор", — констатировал Валуев.

"СМИ сообщают, что на борту подлодки "Сан-Хуан" было недостаточное количество кислородных пластин, а средства спасения были непригодны к использованию. В данном случае — это уже несущественные детали, если учитывать все обстоятельства катастрофы: поступление забортной воды в аккумуляторную яму, вызвавшее пожар, и мощный взрыв, приведший к мгновенной гибели моряков", — добавил российский адмирал.

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" (ARA San Juan) перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры. На основании их данных бывший аналитик управления военно-морской разведки США (ONI) Брюс Рул сделал вывод, что аргентинская субмарина была полностью разрушена в результате взрыва, эквивалентного 5,7 тонны тротила, в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды), и подводники погибли мгновенно, без страданий.

Через 15 дней после исчезновения подлодки ВМС Аргентины заявили о прекращении операции по спасению моряков, но пообещали продолжить поиски самого корабля.

Ранее российское оборонное ведомство направило в Аргентину группы флотских специалистов, оснащенные телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс", для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.