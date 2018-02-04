ООП призвала власти Палестины разорвать связи с Израилем на всех уровнях

РАМАЛЛАХ, 4 фев — РИА Новости. Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал палестинское правительство принять необходимые меры, чтобы разорвать связи с Израилем на всех уровнях, сообщается в заявлении комитета, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Объединяя ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских, ООП представляет палестинцев на международной арене, курирует мирный процесс с Израилем и выступает стороной в заключаемых с ним договорах.

Как говорится в заявлении организации, исполком требует от правительства Палестины "немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности".

Исполком ООП также принял решение "обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС)" с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей, и привести в исполнение резолюции Центрального совета ООП.

Согласно документу, ООП намерена обратиться в МУС с просьбой "начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистики в Иерусалиме и его окрестностях".

Заявление было получено накануне встречи министра финансов Израиля Моше Кахлона и премьер-министра Палестины Рами аль-Хамдаллы.

Президент Палестины Махмуд Аббас в феврале выступит с речью перед Совбезом ООН, в котором выразит позицию Палестины, в частности, по "прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме с сохранением границ 1967 года".

В начале декабря минувшего года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.