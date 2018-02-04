МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал требования Украины реформировать Совет Безопасности ООН в отношении использования права вето глупой и безнадежной затеей.

"Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадежная затея", — написал он в Twitter.

Ранее делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности организации, прежде всего изменив процедуры применения права вето.

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести главных органов ООН. Правом вето, блокирующим любую резолюцию Совбеза ООН, обладают Великобритания, КНР, Россия, США и Франция.