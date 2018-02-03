Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению, заявили в Иране

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению.

"Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года", — написал Зариф в Twitter.

"Упрямство Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) проистекает из того же опасного безрассудства", — добавил он.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.