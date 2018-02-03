Прибывшие в Крым немецкие депутаты заявили, что не боятся угроз Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Прибывшие в Крым немецкие депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд на Украину.

В субботу в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии". Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).

Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям Евросоюза.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>