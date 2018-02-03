На севере Пакистана при взрыве в воинской части погибли не менее 11 человек

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на воинскую часть в округе Сват на севере Пакистана, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу армии.

Трое военных погибли на месте, семеро скончались позже от полученных ранений. Подробности о смерти еще одного военного не сообщаются.

Нападавший произвел взрыв на спортивной площадке части. Ведется расследование инцидента.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси выступил с осуждением теракта и выразил соболезнования родственникам погибших.