В Мариуполе сотрудниц музея осудили за незаконную передачу картин в Крым

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Жовтневый суд Мариуполя признал двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея виновными в незаконной передаче на территорию Крыма 52 картин на общую сумму более 1 миллиона 320 тысяч долларов, сообщает городской сайт Мариуполя со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что согласно решению, сотрудницы музея допустили служебную халатность и поспособствовали передачи 52-х картин XVII-XX вв. в Крым.

Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII — начала ХХ века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины. Их показ должен был длиться до 27 мая 2014 года. В то же время 19 марта сотрудники мариупольского музея получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.

"Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея, а ныне заведующая филиалом этого учреждения "Музей народного быта" Ольга Чаплинская, единолично расторгла договор об экспозиции картин из Крыма. А заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья К. 20 марта передала посланнику симферопольского музея, на которого возлагалась обязанность транспортировки, 52 экспонированные картины", — сообщает городской портал.

Сообщается, что допрошенные в судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.

В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год. Однако сообщается, что на основании применения закона об амнистии суд освободил ее от назначенного основного и дополнительного наказания. Куренишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком один год, без назначения штрафа. Однако применив закон об амнистии, ее также освободили от основного и дополнительного наказаний.

Издание сообщает, что среди отправленных картин есть полотна Николая Самокиша, Константина Юона, Василия Кричевского, Станислава Жуковского, Архипа Куинджи и других. Ориентировочная стоимость составила 1 миллион 324 тысячи долларов.

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