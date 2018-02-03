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В мире

Ответ на доктрину США: Москва разочарована, учтет подходы и примет меры

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Главное за 3 февраля 2018 года (7)
20:1803.02.2018
(обновлено: 20:24 03.02.2018)
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Москва пообещала учесть подходы США, изложенные в новой ядерной доктрине Пентагона, и принять соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности; МИД России озабочен, что документ снижает порог применения ядерного оружия, в Думе заявляют об угрозе ядерной войны.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США стремятся оправдать свою возрастающую агрессию, заявил Косачев

Доктрина была обнародована в пятницу. В ней Пентагон уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

При этом США обвинили Россию в нарушении договоров по контролю над вооружениями и других международных обязательств, а также в том, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар". В документе подчеркивается, что новая ядерная доктрина США позволит американским дипломатам говорить с позиции силы.

Москва учтет подходы из доктрины США

Содержание доктрины вызвало глубокое разочарование МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве сочли, что Вашингтон пытается подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях. Москва пообещала учесть новые подходы Вашингтона и принять меры "по обеспечению собственной безопасности".

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД обвинил США в попытке ввести мировое сообщество в заблуждение

Особую опасность, как подчеркнули в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, представляет прописанное в доктрине намерение США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.

"Анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США. Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", — говорится в комментарии МИД РФ.

Этой доктриной, как полагают в Москве, США понизили "порог применения ядерного оружия". Заверения Вашингтона в обратном Россия оценивает как "стремление ввести мировое сообщество в заблуждение".

Еще более опасной МИД России назвал "веру американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов".

"Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", — заявили в МИД РФ.

Особую озабоченность Москва выразила в связи с тем, что в новой ядерной доктрине США Вашингтон допускает возможность применения ядерного оружия в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые не ограничиваются военными сценариями. "Да и военные сценарии подаются настолько неопределённо, что это позволит американским "планировщикам" считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают "агрессором", — подчеркивает МИД РФ.

Надуманные обвинения

Россия категорически отвергла любые обвинения в свой адрес, которые приводятся в доктрине. Как отметили в МИД, "американский документ перенасыщен разного рода антироссийскими клише", начиная от "надуманных упреков в "агрессивном поведении" и всевозможных "вмешательствах" и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в "нарушениях" целого списка договорённостей в области контроля над вооружениями".

Новый шпиль на здании Министерства иностранных дел РФ Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В МИД раскритиковали новую ядерную доктрину США за лицемерие

МИД РФ охарактеризовал такие выпады американской стороны как недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность за деградацию ситуации в области международной безопасности, а также за разбалансировку механизмов контроля над вооружениями. Москва назвала "подтасовкой" содержащееся в доктрине утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений.

В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона неоднократно подчеркивала приверженность своим обязательствам по Статье VI ДНЯО (договору о нераспространении ядерного оружия), и что Москва "не раз отмечала открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности".

МИД РФ также уличил авторов доктрины в искажении фактов. В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "военная доктрина РФ чётко ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя… сугубо оборонительными сценариями". Первый — только в ответ на агрессию против России и (или) союзников РФ с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения; второй сценарий – с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование РФ.

Между тем в Москве подчеркнули, что Россия готова к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности. МИД РФ призывал США серьезно заняться совместным с Россией поиском решений накапливающихся проблем в сфере поддержания стратегической стабильности.

Первая реакция

Первая реакция Москвы на ядерную доктрину США появилась еще ранним утром в субботу по московскому времени: отреагировал на документ посол РФ в США Анатолий Антонов, который предположил, что Вашингтон для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала нашел "страшилку" в лице России. Глава дипмиссии призвал внимательно изучить доктрину, подчеркнув, однако, что документ содержит "пока не совсем ясные пассажи".

Пресс-конференция Владимира Шаманова. архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В ГД назвали утверждения США о наращивании Россией ядерного арсенала чушью

В частности, больше всего дипломата "удивил пассаж, что Россия отклоняет или отклоняла предложения США" по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений.

Вслед за Антоновым выступил ряд российских парламентариев. В частности бывший командующий ВДВ, а ныне глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в документах российского руководства не предусматривается возможность нанесения превентивного ядерного удара. Он назвал чушью содержащиеся в новой американской ядерной доктрине утверждения о наращивании Россией ядерного арсенала и подчеркнул, что Москва не нарушает свои обязательства в рамках договоров по контролю над вооружениями и международные обязательства.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что стратегия по разработке ядерных компактных боезарядов США повышает угрозу ядерной войны, в том числе при наличии такого фактора, как КНДР. А сенатор Франс Клинцевич заключил, что новая американская ядерная доктрина "не накладывает табу на повторение" событий Хиросимы и Нагасаки.

Смена тридцатилетнего курса

Политологи разделили озабоченность дипломатов по поводу стремления США использовать маломощные ядерные заряды. Как заявил РИА Новости заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, "это опасно, потому что здесь таится лазейка для использования маломощных зарядов различными группировками". По его словам, "любое оружие имеет свойство растекаться, и особенно это опасно в отношении химического и ядерного оружия".

Многосторонний автомобильный пункт пропуска. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Депутат оценил вероятность ядерного удара у российских границ

В свою очередь глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов заявил, что обнародование новой ядерной доктрины следует расценивать как поворот с того курса, которого США придерживались последние 30 лет. По его словам, это был курс на уменьшение роли ядерного оружия во внешней и военной политике США, курс на сокращение ядерных вооружений, в том числе и путем переноса акцента на силы общего назначения и новейшие неядерные системы.

Однако самое важное в новой стратегии США, по его мнению, заключается в том, что "увеличивается акцент на миниатюрные ядерные боезаряды — более применимые".

"Логика состоит в том, что противник может не поверить, что США станут применять очень мощные системы, которые немедленно приведут к эскалации в глобальной ядерной войне. Но противник может поверить, что в каких-то локальных или региональных военных сценариях Соединенные Штаты применят избирательно более миниатюрные ядерные средства. И вот такие средства как раз и будут создавать в соответствии с этой новой доктриной", — пояснил эксперт.

По его словам, публикация доктрины подтверждает программу модернизации американских ядерных сил, которая была провозглашена предыдущей администрацией президента США. И к этой программе добавлены несколько важных элементов.

"Во-первых, на подводных лодках часть ракет будет оснащена такими миниатюрными ядерными боезарядами малой мощности, которые проще использовать в избирательных или ограниченных ядерных ударах. Во-вторых, будут возрождаться морские крылатые ракеты с ядерными боезарядами", — объяснил Арбатов.

Он напомнил, что после 2010 года США отказались от таких ракет. "Системы "Томагавк" на подводных лодках и на надводных кораблях, по поводу которых в России высказывалось беспокойство, были все оснащены обычными высокоточными средствами. Теперь США возрождают те системы, которые изначально были созданы, ведь изначально "Томагавки" были с ядерными боезарядами. Они вновь будут вводиться в строй. Причем это они могут сделать довольно быстро", — подчеркнул политолог.

Пуск американской ракеты. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
Клинцевич: ядерная доктрина США допускает повторение Хиросимы‍

"Это США рассматривают как ответ на то, что они вменяют России нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя морские ядерные крылатые ракеты не являются предметом договора и этим договором не запрещены", — заявил он.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Arkadi Kivovitch
Эти придурки перестали бояться ядерной войны. Причём, не только верхушка, но и обычная публика, судя по комментариям к статьям в инете. У них крыша едет от сознания собственного "величия". Выросли новые поколения, которые не помнит Карибский кризис, и это очень опасно.
22:03
03.02.2018
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Алексей Андреев
Прям как красна девица наш МИД! То разочаровывается, то не понимает, то настораживается, то постарается ответить и тд и тп
22:02
03.02.2018
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sister1952
"хочешь мира- готовься к войне"...живем как на вулкане...и внешне и внутренне. И там и там давят...кругом враги...
21:51
03.02.2018
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Олег Ляшкин
Сегодня в САР американским ПЗРК сбит Российский самолёт. Пилот убит на земле. Пора бы уже показать янки "циркон" с ядерным зарядом., способным в считаные минуты достигнуть любой точки планеты.
21:31
03.02.2018
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jurijkoch
Всё очень просто, пока у амеров будут деньги, они будут переводить их в "расходы" и при этом эксплуатировать "всё и всех". Поэтому необходимо выбивать доллар. Уводить все расчёты с него и составлять схему работы без него для всех стран...
21:22
03.02.2018
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Владимир Данилин
Я думаю тут нет ничего нового страна которая вышла из краеугольного договора по ПРО сильно наплевать на все остальное раз она это сделала то она надеется защитить себя щитом противоракет, а сама наносить бесконтрольные ядерные удары по странам которые будут выбраны для ядерного нападения, поэтому то что написано в доктрине США скорее закономерно, чем неожиданно, для России это очень плохо где полигон для испытания новых ядерных зарядов малой мощности закрыли и так далее все это результат бездумности России, которая позволила развалить страну и резко уменьшить экономические показатели во имя жалкой кучи богачей олигархов.
21:08
03.02.2018
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Vlad Zotov
Американцам не терпится применить малые ядерные заряды на людях. Это может случиться в ближайшее время в любых горячих точках. Вторую Хиросиму мир не выдержит. На каждую Американскую атомную бомбу, Россия должна сделать две и больше бомб, а самолёты шлёпать как "тапочки"...!
21:06
03.02.2018
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zeo111
Нужно вернуть ракеты на Кубу, тогда янки одумаются ... можно будет обменять на вывод американских ПРО и войск из европы!
21:01
03.02.2018
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