Ответ на доктрину США: Москва разочарована, учтет подходы и примет меры

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Москва пообещала учесть подходы США, изложенные в новой ядерной доктрине Пентагона, и принять соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности; МИД России озабочен, что документ снижает порог применения ядерного оружия, в Думе заявляют об угрозе ядерной войны.

Доктрина была обнародована в пятницу. В ней Пентагон уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в документе говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

При этом США обвинили Россию в нарушении договоров по контролю над вооружениями и других международных обязательств, а также в том, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар". В документе подчеркивается, что новая ядерная доктрина США позволит американским дипломатам говорить с позиции силы.

Москва учтет подходы из доктрины США



Содержание доктрины вызвало глубокое разочарование МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве сочли, что Вашингтон пытается подвергнуть сомнению право России на самооборону в критических для существования государства ситуациях. Москва пообещала учесть новые подходы Вашингтона и принять меры "по обеспечению собственной безопасности".

Особую опасность, как подчеркнули в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, представляет прописанное в доктрине намерение США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.

"Анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США. Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II", — говорится в комментарии МИД РФ.

Этой доктриной, как полагают в Москве, США понизили "порог применения ядерного оружия". Заверения Вашингтона в обратном Россия оценивает как "стремление ввести мировое сообщество в заблуждение".

Еще более опасной МИД России назвал "веру американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов".

"Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", — заявили в МИД РФ.

Особую озабоченность Москва выразила в связи с тем, что в новой ядерной доктрине США Вашингтон допускает возможность применения ядерного оружия в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые не ограничиваются военными сценариями. "Да и военные сценарии подаются настолько неопределённо, что это позволит американским "планировщикам" считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают "агрессором", — подчеркивает МИД РФ.

Надуманные обвинения



Россия категорически отвергла любые обвинения в свой адрес, которые приводятся в доктрине. Как отметили в МИД, "американский документ перенасыщен разного рода антироссийскими клише", начиная от "надуманных упреков в "агрессивном поведении" и всевозможных "вмешательствах" и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в "нарушениях" целого списка договорённостей в области контроля над вооружениями".

МИД РФ охарактеризовал такие выпады американской стороны как недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность за деградацию ситуации в области международной безопасности, а также за разбалансировку механизмов контроля над вооружениями. Москва назвала "подтасовкой" содержащееся в доктрине утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений.

В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона неоднократно подчеркивала приверженность своим обязательствам по Статье VI ДНЯО (договору о нераспространении ядерного оружия), и что Москва "не раз отмечала открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности".

МИД РФ также уличил авторов доктрины в искажении фактов. В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "военная доктрина РФ чётко ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя… сугубо оборонительными сценариями". Первый — только в ответ на агрессию против России и (или) союзников РФ с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения; второй сценарий – с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование РФ.

Между тем в Москве подчеркнули, что Россия готова к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности. МИД РФ призывал США серьезно заняться совместным с Россией поиском решений накапливающихся проблем в сфере поддержания стратегической стабильности.

Первая реакция



Первая реакция Москвы на ядерную доктрину США появилась еще ранним утром в субботу по московскому времени: отреагировал на документ посол РФ в США Анатолий Антонов, который предположил, что Вашингтон для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала нашел "страшилку" в лице России. Глава дипмиссии призвал внимательно изучить доктрину, подчеркнув, однако, что документ содержит "пока не совсем ясные пассажи".

В частности, больше всего дипломата "удивил пассаж, что Россия отклоняет или отклоняла предложения США" по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений.

Вслед за Антоновым выступил ряд российских парламентариев. В частности бывший командующий ВДВ, а ныне глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в документах российского руководства не предусматривается возможность нанесения превентивного ядерного удара. Он назвал чушью содержащиеся в новой американской ядерной доктрине утверждения о наращивании Россией ядерного арсенала и подчеркнул, что Москва не нарушает свои обязательства в рамках договоров по контролю над вооружениями и международные обязательства.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что стратегия по разработке ядерных компактных боезарядов США повышает угрозу ядерной войны, в том числе при наличии такого фактора, как КНДР. А сенатор Франс Клинцевич заключил, что новая американская ядерная доктрина "не накладывает табу на повторение" событий Хиросимы и Нагасаки.

Смена тридцатилетнего курса



Политологи разделили озабоченность дипломатов по поводу стремления США использовать маломощные ядерные заряды. Как заявил РИА Новости заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, "это опасно, потому что здесь таится лазейка для использования маломощных зарядов различными группировками". По его словам, "любое оружие имеет свойство растекаться, и особенно это опасно в отношении химического и ядерного оружия".

В свою очередь глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов заявил, что обнародование новой ядерной доктрины следует расценивать как поворот с того курса, которого США придерживались последние 30 лет. По его словам, это был курс на уменьшение роли ядерного оружия во внешней и военной политике США, курс на сокращение ядерных вооружений, в том числе и путем переноса акцента на силы общего назначения и новейшие неядерные системы.

Однако самое важное в новой стратегии США, по его мнению, заключается в том, что "увеличивается акцент на миниатюрные ядерные боезаряды — более применимые".

"Логика состоит в том, что противник может не поверить, что США станут применять очень мощные системы, которые немедленно приведут к эскалации в глобальной ядерной войне. Но противник может поверить, что в каких-то локальных или региональных военных сценариях Соединенные Штаты применят избирательно более миниатюрные ядерные средства. И вот такие средства как раз и будут создавать в соответствии с этой новой доктриной", — пояснил эксперт.

По его словам, публикация доктрины подтверждает программу модернизации американских ядерных сил, которая была провозглашена предыдущей администрацией президента США. И к этой программе добавлены несколько важных элементов.

"Во-первых, на подводных лодках часть ракет будет оснащена такими миниатюрными ядерными боезарядами малой мощности, которые проще использовать в избирательных или ограниченных ядерных ударах. Во-вторых, будут возрождаться морские крылатые ракеты с ядерными боезарядами", — объяснил Арбатов.

Он напомнил, что после 2010 года США отказались от таких ракет. "Системы "Томагавк" на подводных лодках и на надводных кораблях, по поводу которых в России высказывалось беспокойство, были все оснащены обычными высокоточными средствами. Теперь США возрождают те системы, которые изначально были созданы, ведь изначально "Томагавки" были с ядерными боезарядами. Они вновь будут вводиться в строй. Причем это они могут сделать довольно быстро", — подчеркнул политолог.

"Это США рассматривают как ответ на то, что они вменяют России нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя морские ядерные крылатые ракеты не являются предметом договора и этим договором не запрещены", — заявил он.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.