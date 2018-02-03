Киевская полиция предложила Саакашвили изменить маршрут марша

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Полиция предложила партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили изменить маршрут запланированного на воскресенье марша из-за запланированных в центре Киева других акций, сообщает пресс-служба данной партии на своем сайте.
В обращении начальника полиции Киева Андрея Крищенко, обнародованном на сайте партии, говорится, что в воскресенье запланированы акции на Крещатике и Майдане Незалежности общественной организации "Авто Евро Сила" и "Государство будущего", и на этих акциях планируется большое количество людей и перекрытие движения.
Саакашвили с октября минувшего года организовывал митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Его сторонники заявляли, что митинги планируется вновь начать с 21 января, но акции пока не возобновились.