Украина и США обсудили перспективы сотрудничества своих разведок

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Украина и США обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран, сообщает пресс-служба минобороны Украины в субботу.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба в Пентагоне встретились с директором разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли.

"Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран", — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в США Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия на Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, который в пятницу прибыл с визитом в Вашингтон, где рассчитывал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".