Глава Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи в Вашингтоне, США. 3 февраля 2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи в Вашингтоне, США. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Украины Степаном Полтораком процитировал украинский гимн. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

"Сегодня я еще раз хочу подтвердить, что мы поддерживаем украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" — в этих словах государственного гимна отражается борьба за независимость", — заявил Мэттис.

Встреча двух министров проходила в США 3 февраля. Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами.