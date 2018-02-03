Трамп назвал расследование по России "американским позором"

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал проводимое в стране расследование по России "американским позором".

Американский президент прокомментировал публикацию в пятницу республиканцами меморандума о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", заявив, что этот документ "полностью реабилитирует Трампа". В документе, опубликовать который распорядился Трамп, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию. — Прим. ред.). Это американский позор!" — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Помимо данных о Трампе, в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа". FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях — за американцами по запросу спецслужб.

В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации. Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждали, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" пытались использовать советников Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, якобы пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Пейджа.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".