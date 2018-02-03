В США собака вернулась в семью спустя десять лет после своего исчезновения

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американская семья из Пенсильвании воссоединилась со своей собакой Эбби, которая пропала десять лет назад, сообщает канал WCPO Cincinnati.

Публикация от Animal Protectors Shelter (@animalprotectorsshelter) Янв 30, 2018 at 4:43 PST

По данным канала, члены семьи Сьюрвелдс были уверены, что больше никогда не увидят пса. Однако ранее на этой неделе он неожиданно появился на пороге дома местного жителя, живущего всего в 16 километрах от семейства, потерявшего питомца.

Он связался с местным центром помощи животным, которые по микрочипу выяснили, кому принадлежит Эбби.

Собака полностью здорова, и Сьюрвелдсы предположили, что все эти годы за ней кто-то ухаживал. При этом она помнит те команды, которым ее учили 10 лет назад.

"Кажется, как будто часть детства моих детей вернулась ко мне, часть нашей семьи снова с нами, — делится впечатлениями Дебра Сьюрвелд. — Это очень здорово".