В Киеве силовиков не пускают в помещения, где находится редакция "Вестей"

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники украинского Нацагентства по возврату активов, выполняя решение Печерского суда, в очередной раз попытались принять в управление активы в торговом центре "Гулливер" в центре Киева, где расположена редакция газеты "Вести", однако им заблокировали доступ в помещение, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На днях украинское издание "Вести" заявило, что правоохранители готовят на субботу "очередную силовую атаку" на медиахолдинг. В частности, по данным издания, силовики намерены провести новый обыск на территории бизнес-центра "Гулливер" в Киеве, где находятся редакции ежедневной газеты "Вести", сайта vesti-ukr.com, радиостанции "Радио Вести" и бизнес-ресурса ubr.ua.

"Сегодня, 3 февраля 2018 года, сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выполняя постановление Печерского суда, предприняли очередную попытку принять в управление активы в одном из офисных центров столицы. <…> В настоящее время неизвестные лица, нарушая постановление суда и требования законодательства, оказывают сопротивление представителям Национального агентства по выполнению постановления суда и передаче офисных помещений в управление Национальному агентству. Доступ к помещениям заблокирован, вход закрыт роллетами", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 года национальному агентству передано 31, 32 и 33 этажа торгово-офисного комплекса "Гулливер" для осуществления мероприятий по управлению. Помещения были арестованы в рамках уголовного дела против бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

"Деятельность Национального агентства по управлению активами была и остается исключительно в рамках действующего законодательства. На сегодня судебное решение в отношении активов является действующим. Никаких других судебных решений, запрещающих Национальному агентству осуществление мероприятий по управлению активами, не существовало и не существует. Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем ", — говорится в сообщении.

Ранее замгенпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что помещение редакции "Вести" находится среди арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. По его словам, оно передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений. Замгенпрокурора также заявил, что "Вести" должны согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством. В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюсрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.