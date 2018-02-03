МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США вызвала у Москвы глубокое разочарование, поскольку она несет конфронтационный заряд и антироссийскую направленность, заявляет российский МИД.
"Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел", — подчеркивают дипломаты.
Заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, МИД назвал откровенной подтасовкой: Россия не раз выражала приверженность международным договоренностям и демонстрировала открытость к обсуждению любых связанных с ними вопросов.
В готовности США прибегнуть к ядерному оружию для того, чтобы помешать России применить свой ядерный арсенал, российские дипломаты видят "попытку подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях".
"Нам, конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", — говорится в комментарии.
При этом российское дипведомство указывает, что США допускают возможность применения ядерного оружия в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые не ограничиваются военными сценариями.
Утверждения же о том, что Вашингтон заинтересован в стабильных отношениях с Москвой и настроен на конструктивную работу, МИД считает лицемерными. Однако Россия к такой работе готова и призывает США серьезно заняться совместным поиском решений накапливающихся проблем, заключают дипломаты.
В новой американской ядерной доктрине главными потенциальными угрозами, помимо России, называются Китай, Иран и КНДР. Пентагон намерен направить усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также заниматься модернизацией и развитием своей "ядерной триады". Вашингтон подвергает сомнению право России на самооборону в критических для существования государства условиях.