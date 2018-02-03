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МИД разочарован антироссийской направленностью новой ядерной доктрины США

Сюжет:
Новая ядерная доктрина США (53)
17:1503.02.2018
(обновлено: 17:57 03.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США вызвала у Москвы глубокое разочарование, поскольку она несет конфронтационный заряд и антироссийскую направленность, заявляет российский МИД.

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Американский документ перенасыщен разного рода антироссийскими клише, начиная от надуманных упреков в "агрессивном поведении" и всевозможных "вмешательствах" и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в "нарушениях" целого списка договоренностей в области контроля над вооружениями, отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД.

"Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел", — подчеркивают дипломаты. 

Заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, МИД назвал откровенной подтасовкой: Россия не раз выражала приверженность международным договоренностям и демонстрировала открытость к обсуждению любых связанных с ними вопросов.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Все обвинения со стороны США в России рассматривают как "недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность", подчеркивая, что деградация ситуации стала следствием безответственных шагов именно США.

В готовности США прибегнуть к ядерному оружию для того, чтобы помешать России применить свой ядерный арсенал, российские дипломаты видят "попытку подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях".

"Нам, конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности", — говорится в комментарии.

При этом российское дипведомство указывает, что США допускают возможность применения ядерного оружия в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые не ограничиваются военными сценариями. 

Пуск американской ракеты. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
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"Да и военные сценарии подаются настолько неопределенно, что это позволит американским "планировщикам" считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара по тем, кого они считают "агрессором", — отмечает МИД.

Утверждения же о том, что Вашингтон заинтересован в стабильных отношениях с Москвой и настроен на конструктивную работу, МИД считает лицемерными. Однако Россия к такой работе готова и призывает США серьезно заняться совместным поиском решений накапливающихся проблем, заключают дипломаты.

В новой американской ядерной доктрине главными потенциальными угрозами, помимо России, называются Китай, Иран и КНДР. Пентагон намерен направить усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также заниматься модернизацией и развитием своей "ядерной триады". Вашингтон подвергает сомнению право России на самооборону в критических для существования государства условиях.

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tarasov.aleksei.box
Они (сша) последние время вообще тормоза потеряли!
17:22
03.02.2018
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