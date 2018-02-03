Депутат Рады потребовал от киевских властей "слезть с иглы" МВФ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады, глава партии "Возрождение" Виктор Бондарь считает, что Украина должна "слезть с финансовой иглы" МВФ. Его заявление приводит пресс-служба политического движения.
"МВФ спокойно наблюдает за растущей деиндустриализацией Украины, мощной интервенцией зарубежной продукции на наши рынки, мизерными квотами на продажу украинских товаров в Европу, фактическим отсутствием западных инвестиций и другими процессами, которые определяют экономику страны. Но при этом МВФ чрезвычайно обеспокоился намерениями поднять зарплату украинцам, утверждая, что это негативно повлияет на украинскую экономику", — заявил Бондарь.
Бондарь подчеркнул, что приоритетом для Киева должны стать инвестиции, производство и рабочие места, что, по его словам, "не входит в планы МВФ".