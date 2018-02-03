У берегов Африки пропал индийский танкер

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев — РИА Новости. Танкер с 22 индийскими моряками на борту исчез у берегов Бенина и уже более 48 часов не выходит на связь, сообщает в субботу телеканал NDTV.
Индийские власти полагают, что судно могло быть захвачено пиратами, которые попытаются присвоить груз себе или потребовать выкуп за моряков. Однако до настоящего времени эта версия не получила какого-либо подтверждения.
Как отмечает телеканал, министерство судоходства Индии обратилось к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего танкера и членов экипажа.