СМИ узнали, что полиция Швеции следила за подозреваемым в теракте

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Шведская полиция безопасности СЭПО прекратила наблюдение за Рахматом Акиловым за три месяца до того, как он совершил теракт в Стокгольме, пишет издание Local со ссылкой на доклад минюста страны.

Правоохранительные органы взяли Акилова под наблюдение 31 августа 2016 года после получения разведданных о том, что тот может представлять угрозу. Суд по делам, связанным с военной разведкой, который санкционировал слежку, пересмотрел свое решение 19 января 2017 года. Как отмечает газета, примерно в это время Акилов начал подготовку к теракту.

"Разведданные, которые были в наличии (в тот момент), по моему мнению, не были достаточно конкретными, чтобы стать основанием для, например, превентивного применения силы. По моей оценке, СЭПО предприняли все возможные действия в отношении полученной об Акилове информации", — приводит издание цитату из заявления Рунара Викстена, судьи, ответственного за оценку работы СЭПО по делу Акилова.

Согласно заявлению, переписка Акилова в социальных сетях, которая изначально вызвала обеспокоенность властей, содержала распространенные идеи и касалась "потенциальных возможностей теракта, а не конкретных планов" его исполнения.

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей. Во время одного из первых допросов он признал, что именно он сидел за рулем грузовика. За время следствия была проведена судебно-психологическая экспертиза, и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли у подозреваемого психических отклонений. Ожидается, что суд начнется в феврале и продлится три месяца.