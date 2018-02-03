Сами боятся: Минфин США назвал опасными санкции против российского госдолга

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Введение санкций в отношении российского государственного долга может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, признал американский Минфин. В России же заявляют о том, что найдут адекватный ответ на новые ограничительные меры.

США в августе 2017 года приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В соответствии с ним Минфин 29 января представил конгрессу список россиян, на которых предполагается распространить санкции. В него вошли 210 человек — практически все российское руководство и крупные бизнесмены. Пока каких-либо санкций не последовало, но, как заявлял министр финансов Стивен Мнучин, работа над ними уже идет.

При этом ведомство Мнучина подготовило доклад, в котором говорится о последствиях таких мер. Документ опубликовало агентство Bloomberg.

Минфин отмечает, что введение ограничений в отношении госдолга приведет к сдерживанию роста российской экономики и увеличит нагрузку на ее банковский сектор, но предупреждает, что это может спровоцировать и ответные меры Москвы против интересов США.

"Учитывая размер российской экономики, ее роль на мировых рынках активов, а также слишком исправное соблюдение глобальными компаниями введенных США санкций, масштабы последствий от их расширения на суверенный долг являются неопределенными, и эти последствия могут затронуть как Россию, так и американских инвесторов и компании", — говорится в документе.

Кроме того, новые санкции могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России, а их негативные побочные эффекты скажутся на глобальных финансовых рынках и бизнесе, считают в Минфине.

Для санкций нужна Европа

К тому же эффект от санкций будет нивелирован, если к ним не присоединится Евросоюз, делает вывод американское финансовое ведомство.

"Расширение санкций США, включая сделки с новым российским суверенным долгом, без соответствующих ответных мер ЕС и других партнеров США могут подорвать совместные усилия по поводу санкций", — говорится в документе.

Там же отмечается, что речь идет в первую очередь именно о европейских партнерах, которые играют важную роль на этом рынке.

По итогам третьего квартала 2017 года крупнейшим держателем российских казначейских бумаг были Франция — 700 миллионов долларов, Италия — 600 миллионов долларов и Великобритания — 400 миллионов. На долю США приходилось всего 200 миллионов. При этом Минфин отмечает, что в связи с возвращением российской экономики к росту бумаги становятся все более интересными для инвесторов.

Чем может ответить Россия

Доклад американского Минфина прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции приведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них", — написал парламентарий в Twitter.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на санкции в отношении российского госдолга Москва могла бы ответить поддержкой доходности облигаций федерального займа, а также сокращением вложений в американские ценные бумаги.

Он пояснил, что внешний госдолг формируется за счет выпуска ОФЗ, так называемых евробондов. В случае введения санкций их запретят покупать в США. Бумаги придется перепродавать с дисконтом, то есть они станут менее интересными на рынке.

"Главная ответная мера — то, что мы не будем брать на себя это дисконтирование. И будем поддерживать доходность на тех уровнях, которые интересны инвесторам", — сказал Аксаков.

При этом, отметил парламентарий, расширение санкций однозначно скажется на американских инвесторах, которые с удовольствием вкладываются в российские суверенные бумаги из-за их довольно высокой доходности.

Он добавил, что Россия — один из крупнейших инвесторов в американские ценные бумаги, она вложила в них больше ста миллиардов долларов.

По мнению Аксакова, для российской экономики возможные ответные меры не будут иметь особых последствий. "Поскольку, в принципе, мы имеем профицит бюджета, то есть нам особенно и не нужны эти деньги. Во-вторых, мы сможем заместить их внутренними источниками", — считает он.

"Очевидно, если такие решения будут приняты, то мы тоже можем сократить вложения в американские ценные бумаги, российские деньги не будут работать в интересах американской экономики", — сказал собеседник агентства.

По данным на конец ноября, Россия являлась держателем американских бондов на общую сумму 106 миллиардов долларов и занимала 15-ю строчку среди инвесторов. Для сравнения – самый крупный покупатель казначейских бумаг США — Китай, сейчас у него аккумулировано 1,177 триллиона долларов американского госдолга из общего объема бумаг на 6,3 триллионов долларов.

Мнение эксперта

Лучшим ответом на возможные санкции могла бы стать дальнейшая либерализация российского рынка, полагает портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак. Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

Москве не стоит поддаваться на эту провокацию Результаты 37.3% Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

32.9% Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

29.8% Москве не стоит поддаваться на эту провокацию Все опросы Голосовать "Россия может ответить двумя способами, если ее госдолг попадет под санкции: запретить американцам покупать ее ценные бумаги, а также объявить о своем выходе из американского госдолга. Такое объявление может вызвать лишь краткосрочную волатильность на рынке, поскольку на эти бумаги найдутся покупатели. Не думаю, что российское правительство пойдет на это", — сказал он РИА Новости. Более выигрышным вариантом Шостак считает большую либерализацию российского рынка по образцу Индии и Китая, которые оказывались в похожей ситуации.

"Китай оказался под санкциями после восстания на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, Индия — из-за ее ядерной программы. Но в ответ на санкции они, напротив, пошли по пути либерализации рынка и экспорта. Сейчас речь идет, на минуточку, о второй и третьей экономике в мире. Таким образом, эти страны сумели повернуть эти ограничительные меры в свою пользу", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что рассуждать, будут ли введены ограничения по российскому долгу, – "спекуляция", поскольку, судя по докладу, американский Минфин лишь предупреждает о рисках и сам, похоже, не определился, стоит ли предпринимать эти меры.