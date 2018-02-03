В ДНР требуют от Киева отказаться от деления пленных на категории

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики потребовали от представителей Киева отказаться от деления по категориям пленных сторонников ополченцев Донбасса, которые содержатся на территории, контролируемой властями Украины, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Что касается категорий, на которые поделила украинская сторона удерживаемых людей, благодаря обмену, который произошёл 27 декабря, у нас есть четкое понимание и аргументация для Минска, что это всего-навсего прикрытие…, от категорий мы отходим полностью. Украинская сторона еще пытается к ним привязываться… Мы требуем, чтобы украинская сторона убрала разделение людей на категории", — сказала омбудсмен.
Она предостерегла жителей ДНР от выезда на подконтрольную Киеву территорию. "Если у жителей республики есть сомнения по поводу пересечения линии соприкосновения, я рекомендую им воздержаться от выезда на территорию, контролируемую Киевом. На данный момент задерживают практически всех, кто выезжает из республики, у кого есть хотя бы малейшая финансовая деятельность и не только", — сказала омбудсмен.