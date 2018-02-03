В ДНР требуют от Киева отказаться от деления пленных на категории

Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом на нейтральной территории между поселками Майорск и Горловкой. Архивное фото

Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом на нейтральной территории между поселками Майорск и Горловкой. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики потребовали от представителей Киева отказаться от деления по категориям пленных сторонников ополченцев Донбасса, которые содержатся на территории, контролируемой властями Украины, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее Морозова заявляла, что Киев разделил по категориям пленных сторонников самопровозглашенных республик. Они разделены на тех, кто осужден по тяжким, особо тяжким статьям и по статьям, не связанным с проведением военной операции. Эта мера затруднила процесс подготовки к обменам. Предыдущий обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом прошел 27 декабря 2017 года, на территорию ДНР вернулись 160 человек. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена, ожидают следующего этапа в феврале-марте.

"Что касается категорий, на которые поделила украинская сторона удерживаемых людей, благодаря обмену, который произошёл 27 декабря, у нас есть четкое понимание и аргументация для Минска, что это всего-навсего прикрытие…, от категорий мы отходим полностью. Украинская сторона еще пытается к ним привязываться… Мы требуем, чтобы украинская сторона убрала разделение людей на категории", — сказала омбудсмен.

По ее словам, неприемлемо предложение Киева об обмене пленными, которое было сделано в пятницу 2 февраля. "Украинская сторона вчера прислала одно из неприемлемых предложений для обмена. Это предложение для нас неприемлемо… Тот список, который был прислан Донецкой народной республике, полностью всё люди либо новозадержанные, те, которые только попали в плен, один человек из категории особо тяжкие и остальные не связаны с так называемой "АТО", — заявила Морозова.

Она предостерегла жителей ДНР от выезда на подконтрольную Киеву территорию. "Если у жителей республики есть сомнения по поводу пересечения линии соприкосновения, я рекомендую им воздержаться от выезда на территорию, контролируемую Киевом. На данный момент задерживают практически всех, кто выезжает из республики, у кого есть хотя бы малейшая финансовая деятельность и не только", — сказала омбудсмен.