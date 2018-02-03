В Италии задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим

РИМ, 3 фев — РИА Новости. Итальянские правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на улицах южного города Мачерата, сообщает итальянская полиция, им предположительно оказался 28-летний итальянец, решивший отомстить мигрантам за жестокое убийство.
По одной из версий, огонь по прохожим был открыт из движущегося автомобиля.
Стрелявший бросил пистолет в машине и был задержан на площади в центре города, пишет газета la Repubblica. Утверждается, что во время задержания он вскинул руку в фашистском приветствии.
Исполнителем преступления, предположительно, является 28-летний гражданин Италии Лука Траяни. Известно, что в момент ареста на плечи мужчины был накинут итальянский трехцветный флаг. Действия Луки Траяни могли стать местью за убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии.
Ранее власти Мачераты призвали граждан не выходить из дома и не покидать рабочие места.