В Армении десятилетнюю девочку взяли в заложники из-за долга в $62

ЕРЕВАН, 3 фев – РИА Новости. Армянские следователи подозревают жительницу города Егвард в том, что она удерживала десятилетнюю девочку в заложниках, требуя от ее матери вернуть долг в 30 тысяч драмов (62 доллара), сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
По данным ведомства, о случившемся сообщила мать девочки. "Возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего". В тот же день ребенок был признан пострадавшим, подозреваемая задержана", — отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.