В Киеве радикалы блокировали Десятинный монастырь УПЦ МП

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Радикалы из группировки С14 устроили митинг у часовни Десятинного монастыря в Киеве. Об этом сообщается в их группе в Facebook.
О готовящейся акции они заявили накануне.
"Акция в поддержку архитекторов. И с требованием демонтажа незаконной постройки Московского патриархата", — говорится в записи.
Ранее стало известно, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви, набрала необходимое количество голосов.
В ответ на заявление радикалов в монастыре призвали верующих прийти на молебен и защитить храм.
Как сообщают "Украинские вести", в храме и возле него уже собрались несколько десятков человек, как прихожан, так и представителей СМИ. Туда же перебросили несколько отрядов полиции.
В конце января экстремисты пытались поджечь часовню, однако полиция задержала злоумышленников.
Кроме того, накануне активисты националистических группировок демонтировали Поклонный крест в центре Киева, установленный на месте разрушенного коммунистами древнего храма. По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, они выкрикивали антицерковные лозунги.
Участники акции, в свою очередь, заявили, что не собирались сносить крест, а только хотели разместить на нем украинскую символику.
Крест находился на месте храма Святого великомученика Георгия Победоносца, построенного святым благоверным князем Ярославом Мудрым в середине XI века и разрушенного в 1934 году.
В прошлом месяце 30 радикалов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Они протестовали против отказа священников отпевать погибших воинов АТО, которых крестили в церквях, не входящих в юрисдикцию Московского патриархата.