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В мире

В Киеве радикалы блокировали Десятинный монастырь УПЦ МП

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (43)
14:3603.02.2018
(обновлено: 16:44 03.02.2018)
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© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоСитуация у Десятинного монастыря в Киеве, Украина. 3 февраля 2018Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве, Украина. 3 февраля 2018
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Радикалы из группировки С14 устроили митинг у часовни Десятинного монастыря в Киеве. Об этом сообщается в их группе в Facebook.

О готовящейся акции они заявили накануне.

"Акция в поддержку архитекторов. И с требованием демонтажа незаконной постройки Московского патриархата", — говорится в записи.

Ранее стало известно, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви, набрала необходимое количество голосов.

В ответ на заявление радикалов в монастыре призвали верующих прийти на молебен и защитить храм.

Как сообщают "Украинские вести", в храме и возле него уже собрались несколько десятков человек, как прихожан, так и представителей СМИ. Туда же перебросили несколько отрядов полиции.

В конце января экстремисты пытались поджечь часовню, однако полиция задержала злоумышленников.

Кроме того, накануне активисты националистических группировок демонтировали Поклонный крест в центре Киева, установленный на месте разрушенного коммунистами древнего храма. По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, они выкрикивали антицерковные лозунги.

Участники акции, в свою очередь, заявили, что не собирались сносить крест, а только хотели разместить на нем украинскую символику.

Крест находился на месте храма Святого великомученика Георгия Победоносца, построенного святым благоверным князем Ярославом Мудрым в середине XI века и разрушенного в 1934 году.

В прошлом месяце 30 радикалов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Они протестовали против отказа священников отпевать погибших воинов АТО, которых крестили в церквях, не входящих в юрисдикцию Московского патриархата.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Перовspaacdc
spaacdc, российские СМИ не совсем правдиво называют эти группировки ( Азов ,нац.корпус, С14 и прочих ) радикалами, это неофашисты- язычники, для которых и УПЦ МП , православие ,в целом , враждебно. Эти группировки работают по заказу майданного неофашистского режима
15:47
03.02.2018
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spaacdc
"они выкрикивали антицерковные лозунги"
Они что, нехрести (не крещёные)? Или, мусульмане, баптисты, или другая вера ?
Скорее те, кто пропагандирует единую мировую веру.
Печально.
15:16
03.02.2018
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