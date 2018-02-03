В ЛНР обвинили силовиков в нагнетании обстановки в регионе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (35)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку техники у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Несмотря на наше стремление к мирному урегулированию, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны ВСУ из трех самоходных артустановок "Акация" калибром 152 миллиметров на тралах и шести грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами.

"В районе населенного пункта Валуйское вскрыто скопление до десяти единиц военной техники… и два грузовых автомобиля с боеприпасами", — заявил Марочко.

Он уточнил, что подразделения ВСУ также проводят мероприятия по оборудованию новых и существующих позиций вдоль линии соприкосновения, в том числе в районе населенного пункта Станица Луганская.