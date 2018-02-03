В ДНР обвинили силовиков в обстреле патруля миссии ОБСЕ

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел из стрелкового оружия на окраине города Ясиноватая, огонь велся с позиций украинских силовиков, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В 13:00 2 февраля 2018 года патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции… примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольной ДНР Ясиноватой, ориентировочно в двух километрах к востоку от линии соприкосновения… Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели три пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10-15 метрах к востоку от них. Патруль миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу", — говорится в опубликованном ССМ отчёте.

"В отчёте ясно написано, что пули летели с запада на восток. В этом направлении находятся позиции 25 воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины", — сказал Басурин.