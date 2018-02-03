Россия не собирается первой наносить ядерный удар по США, заявили в Госдуме

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В российских руководящих документах не предусматривается возможность превентивного ядерного удара, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя новую ядерную доктрину США.

В этом документе говорится, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", поэтому США в случае российской агрессии готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".

"Это перевод с больной головы на здоровую. Месяц назад американские военные вошли с предложением в сенат о разрешении первыми наносить превентивный ядерный удар. У нас никогда не было и нет в руководящих документах такой возможности", — сказал Шаманов.

Парламентарий подчеркнул, что объявленная США стратегия станет "прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации".

В новой американской ядерной доктрине большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил, а среди других потенциальных угроз называются КНДР, Иран и Китай. Кроме того, Пентагон собирается разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности и тратить средства на модернизацию и развитие элементов своей "ядерной триады". При этом США заявили, что выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении.