Тигр в американском зоопарке попытался стащить игрушку у девочки

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тигр в зоопарке города Тулса, штат Оклахома, попытался стащить у трехлетней девочки по имени Руби игрушку, но ему помешало защитное стекло.

В видеоролике, снятом мамой девочки, видно, как тигр крадется к игрушке, после чего пытается наброситься на нее, но безуспешно. После этого он ложится у стекла и не спускает с нее глаз, пытаясь достать плюшевого зверька лапой.

Ситуация пришлась по душе многим очевидцам, одна из женщин за кадром назвала сцену "самой милой" из тех, что ей приходилось видеть.