РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт назвал новую ядерную доктрину США сменой курса

12:5803.02.2018
0825642
© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск американской ракеты. Архивное фотоПуск американской ракеты. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Публикация новой ядерной доктрины США свидетельствует о том, что Вашингтон решил свернуть с курса на уменьшение роли ядерных вооружений во внешней и военной политике, которого придерживался последние 30 лет, заявил РИА Новости глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

Заместитель министра обороны США Патрик Шанахан рядом с заместителем министра энергетики Дэном Бруйлеттом во время пресс-конференции в Пентагоне, посвященной обзору ядерной ситуации в 2018 году. 2 февраля 2018
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США представили новую ядерную доктрину
Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Внутренняя и внешняя цели

Как полагает Арбатов, такие документы всегда имеют внутреннее и внешнее измерение. По его мнению, внутри США доктрина призвана обеспечить финансирование военных программ, дать указание оборонной промышленности о том, какие вооружения следует создавать и дать поручение военным ведомствам относительно того, в каких сценариях и каким образом эти вооружения придется использовать.

"А во внешней — это послание и противникам, и союзникам. Противникам это послание направляется, чтобы предупредить их, в каких случаях США могут применить ядерное оружие, — это называется сдерживание. А союзникам — чтобы успокоить их и объяснить, каким образом, США планируют обеспечить их безопасность", — сказал политолог.

Смена курса США

"Значение этого документа не нужно приуменьшать, потому что этот документ означает поворот с того курса, которого США придерживались последние 30 лет, — это курс на уменьшение роли ядерного оружия в их внешней и военной политике, на сокращение ядерных вооружений, в том числе и путем переноса акцента на силы общего назначения и новейшие неядерные системы", — пояснил Арбатов.

Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
Ядерный соблазн. На кого США могут сбросить свою новую бомбу
По его мнению, теперь в аспекте обеспечения безопасности США акцент вновь возвращается на ядерное оружие. "Конечно, и силы общего назначения и новейшие неядерные высокоточные оборонительные наступательные и наступательные системы США тоже будут развивать. Но если говорить об относительных весах и пропорциях, то роль ядерного оружия заметно повышается", — заявил Арбатов.

"Расширяется спектр использования этого ядерного оружия — не только в качестве ответного удара, но и в качестве первого удара в ответ на использование противником сил общего назначения и средств кибервойны для удара по американским информационно-управляющим высшим звеньям руководства", — отметил политолог.

Угроза мини-зарядов

Как подчеркнул эксперт, самое важное в новой стратегии США заключается в том, что "увеличивается акцент на миниатюрные ядерные боезаряды — более применимые". "Логика состоит в том, что противник может не поверить, что США станут применять очень мощные системы, которые немедленно приведут к эскалации в глобальной ядерной войне. Но противник может поверить, что в каких-то локальных или региональных военных сценариях Соединенные Штаты применят избирательно более миниатюрные ядерные средства. И вот такие средства как раз и будут создавать в соответствии с этой новой доктриной", — пояснил эксперт.

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол России в США прокомментировал новую ядерную доктрину Вашингтона
В то же время Арбатов оговорился, что пока новая ядерная доктрина — это лишь бумага, документ. "Ничего пока не создано, ничего пока не введено, никакую гонку вооружений США пока не начинают. Это все относится к перспективе 10-15 лет", — подчеркнул он.

Однако, по его словам, публикация доктрины подтверждает программу модернизации американских ядерных сил, которая была провозглашена предыдущей администрацией президента США. И к этой программе добавлены несколько важных элементов.

"Во-первых на подводных лодках часть ракет будет оснащена такими миниатюрными ядерными боезарядами малой мощности, которые проще использовать в избирательных или ограниченных ядерных ударах. Во-вторых, будут возрождаться морские крылатые ракеты с ядерными боезарядами", — объяснил Арбатов.

Он напомнил, что после 2010 года США отказались от таких ракет. "Системы "Томагавк" на подводных лодках и на надводных кораблях, по поводу которых в России высказывалось беспокойство, были все оснащены обычными высокоточными средствами. Теперь США возрождают те системы, которые изначально были созданы — ведь изначально "Томагавки" были с ядерными боезарядами. Они вновь будут вводиться в строй. Причем это они могут сделать довольно быстро", — заключил политолог.

"Это США рассматривают как ответ на то, что они вменяют России нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя морские ядерные крылатые ракеты не являются предметом договора и этим договором не запрещены", — заявил он.

Ядерные бомбы B61
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Когти затупились. Зачем Трамп объявил о модернизации ядерного арсенала США
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена