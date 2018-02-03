Эксперт назвал новую ядерную доктрину США сменой курса

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Публикация новой ядерной доктрины США свидетельствует о том, что Вашингтон решил свернуть с курса на уменьшение роли ядерных вооружений во внешней и военной политике, которого придерживался последние 30 лет, заявил РИА Новости глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

Внутренняя и внешняя цели

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Как полагает Арбатов, такие документы всегда имеют внутреннее и внешнее измерение. По его мнению, внутри США доктрина призвана обеспечить финансирование военных программ, дать указание оборонной промышленности о том, какие вооружения следует создавать и дать поручение военным ведомствам относительно того, в каких сценариях и каким образом эти вооружения придется использовать.

"А во внешней — это послание и противникам, и союзникам. Противникам это послание направляется, чтобы предупредить их, в каких случаях США могут применить ядерное оружие, — это называется сдерживание. А союзникам — чтобы успокоить их и объяснить, каким образом, США планируют обеспечить их безопасность", — сказал политолог.

Смена курса США

"Значение этого документа не нужно приуменьшать, потому что этот документ означает поворот с того курса, которого США придерживались последние 30 лет, — это курс на уменьшение роли ядерного оружия в их внешней и военной политике, на сокращение ядерных вооружений, в том числе и путем переноса акцента на силы общего назначения и новейшие неядерные системы", — пояснил Арбатов.

По его мнению, теперь в аспекте обеспечения безопасности США акцент вновь возвращается на ядерное оружие. "Конечно, и силы общего назначения и новейшие неядерные высокоточные оборонительные наступательные и наступательные системы США тоже будут развивать. Но если говорить об относительных весах и пропорциях, то роль ядерного оружия заметно повышается", — заявил Арбатов.

"Расширяется спектр использования этого ядерного оружия — не только в качестве ответного удара, но и в качестве первого удара в ответ на использование противником сил общего назначения и средств кибервойны для удара по американским информационно-управляющим высшим звеньям руководства", — отметил политолог.

Угроза мини-зарядов

Как подчеркнул эксперт, самое важное в новой стратегии США заключается в том, что "увеличивается акцент на миниатюрные ядерные боезаряды — более применимые". "Логика состоит в том, что противник может не поверить, что США станут применять очень мощные системы, которые немедленно приведут к эскалации в глобальной ядерной войне. Но противник может поверить, что в каких-то локальных или региональных военных сценариях Соединенные Штаты применят избирательно более миниатюрные ядерные средства. И вот такие средства как раз и будут создавать в соответствии с этой новой доктриной", — пояснил эксперт.

В то же время Арбатов оговорился, что пока новая ядерная доктрина — это лишь бумага, документ. "Ничего пока не создано, ничего пока не введено, никакую гонку вооружений США пока не начинают. Это все относится к перспективе 10-15 лет", — подчеркнул он.

Однако, по его словам, публикация доктрины подтверждает программу модернизации американских ядерных сил, которая была провозглашена предыдущей администрацией президента США. И к этой программе добавлены несколько важных элементов.

"Во-первых на подводных лодках часть ракет будет оснащена такими миниатюрными ядерными боезарядами малой мощности, которые проще использовать в избирательных или ограниченных ядерных ударах. Во-вторых, будут возрождаться морские крылатые ракеты с ядерными боезарядами", — объяснил Арбатов.

Он напомнил, что после 2010 года США отказались от таких ракет. "Системы "Томагавк" на подводных лодках и на надводных кораблях, по поводу которых в России высказывалось беспокойство, были все оснащены обычными высокоточными средствами. Теперь США возрождают те системы, которые изначально были созданы — ведь изначально "Томагавки" были с ядерными боезарядами. Они вновь будут вводиться в строй. Причем это они могут сделать довольно быстро", — заключил политолог.

"Это США рассматривают как ответ на то, что они вменяют России нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя морские ядерные крылатые ракеты не являются предметом договора и этим договором не запрещены", — заявил он.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.