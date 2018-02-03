В Сербии в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в городской автобус, который задел грузовик с продуктами в центре Белграда в субботу, пострадали 14 человек, трое получили тяжелые травмы, сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС),

ДТП произошло утром на одной из главных улиц сербской столицы – Кнеза Милоша. Легковой автомобиль врезался в автобус на линии 74 с пассажирами. Автобус от сильного удара сбил светофор, который упал на проезжавший грузовик с продуктами.

"Травмы получили 14 человек. Пострадавшие доставлены в центр скорой помощи, у троих обнаружены тяжелые травмы. Один из них — человек из легкового автомобиля, он отправлен в реанимацию. Второй также из автомобиля, а третий – водитель автобуса", — передает телеканал.

Отмечается, что на месте происшествия работали пять машин скорой помощи. Городские службы восстанавливают светофор.