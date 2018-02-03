Митингующие на Украине вновь заблокировали движение на границе с Польшей

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей против ужесточения таможенного контроля, запрета на перевозку товаров через границу больше определенной суммы

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей против ужесточения таможенного контроля, запрета на перевозку товаров через границу больше определенной суммы

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Несколько десятков человек перекрыли дорогу к пограничному пункту "Шегини" на украинско-польской границе, сообщает местное интернет-издание Zaxid.net.

Акция протеста началась около 10:20 по местному времени (11:20 мск). По данным патрульной полиции, в ней участвуют около 20 человек, которые ходят по пешеходному переходу. При этом протестующие обещают каждые 15 минут пропускать к границе по несколько автомобилей.

Чуть позже такое же мероприятие началось и на подъезде к пункту пропуска "Рава-Русская". Там по пешеходному переходу непрерывно ходят около 30 человек.

Накануне один из организаторов протеста Владимир Васькин заявил, что он продлится до вечера.

По данным издания, протестующие недовольны законом о новом порядке пересечения границы — они требуют отмены так называемой нормы "24 часа".

С начала года на Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Согласно им, в страну можно ввозить без пошлины товары на сумму до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако делать это могут только те, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще чем раз в 72 часа.