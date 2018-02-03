Митингующие на Украине вновь заблокировали движение на границе с Польшей

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Несколько десятков человек перекрыли дорогу к пограничному пункту "Шегини" на украинско-польской границе, сообщает местное интернет-издание Zaxid.net.
Чуть позже такое же мероприятие началось и на подъезде к пункту пропуска "Рава-Русская". Там по пешеходному переходу непрерывно ходят около 30 человек.
Накануне один из организаторов протеста Владимир Васькин заявил, что он продлится до вечера.
С начала года на Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Согласно им, в страну можно ввозить без пошлины товары на сумму до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако делать это могут только те, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще чем раз в 72 часа.
На Львовщине на границе с Польшей активисты перекрыли КПП "Шегини" (фото) #граница #Польша #активист #фото https://t.co/vgKt5FrUT9— Новости Львова (@lvivnews1) 3 февраля 2018 г.