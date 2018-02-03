На химзаводе в Китае прогремел взрыв

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу утром на химзаводе в китайской провинции Шаньдун, один человек погиб, шесть получили травмы, еще 1 человек пропал без вести, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 10.50 по местному времени (5.50 мск) на химзаводе, расположенном в зоне экономического развития в округе Линьшу. По данным местных властей, взрыв случился во время проведения работ по техобслуживанию.

Все пострадавшие, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. Причина взрыва к настоящему моменту неизвестна, ведется расследование.