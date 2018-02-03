Во Львове в церкви УПЦ Московского патриархата произошел пожар

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Пожар произошел ночью во Львове в церкви Святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата, здание удалось спасти, сообщает в субботу департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации.
"Огнем уничтожены обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров и церковный инвентарь, пол и облицовки стен на площади 30 квадратных метров, поврежден церковный инвентарь на площади 40 квадратных метров. Спасено здание церкви", — говорится в сообщении в Facebook.
По данным департамента, пожар удалось ликвидировать в 3.58 ночи.
Причины пожара не сообщаются.
Во Львове ночью в православной церкви произошел пожар (фото) #Львов #религия #пожар #фото https://t.co/R8J9g1OBU3— Новости Львова (@lvivnews1) 3 февраля 2018 г.