В Совфеде предостерегли США от размещения ядерного оружия в Прибалтике

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия в состоянии оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и Прибалтике, ее военно-техническое развитие позволяет это сделать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды, включая самолеты F-35, говорится в новой американской ядерной доктрине.

"С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. В случае, если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено все (на эти цели)", — заявил Клинцевич.

"Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз", — добавил он.