В США собаке одобрили пособие по безработице

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В США собака едва не начала получать пособие по безработице, сообщает Detroit Free Press.

Житель штата Мичиган Майкл Хэддок рассказал о получении письма, в котором говорилось, что заявка на пособие некому Райдеру рассмотрена и удовлетворена. Однако единственный Райдер в его семье — собака.

Судя по письму, последнее указанное место работы Райдера — ресторан в Детройте. Сумма пособия составит 360 долларов в неделю.

"Я не знаю, что он собирается делать с этими деньгами", — пошутил Хэддок.

В Агентстве по страхованию от безработицы подтвердили факт отправки письма, однако пояснили, что выявили ошибку до зачисления денег.

Как выяснилось позже, в штате участилось число фальшивых заявок на получение пособия. Преступники, получившие доступ к личной информации граждан (имя, адрес, номер страховки), пытаются заработать на этом деньги. В случае с Райдером, очевидно, произошла ошибка, и мошенники не поняли, что это не человек.