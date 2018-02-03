Эксперт объяснил опасность новой ядерной доктрины США

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Особую опасность новая ядерная доктрина США представляет из-за пункта о разработке ядерных боезарядов малой мощности, заявил РИА Новости заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

"Чем эта доктрина опасна? Она допускает использование ядерного оружия не как средства массового поражения, а как точечное средство борьбы с противником. Это опасно потому, что здесь таится лазейка для использования маломощных зарядов различными группировками", — сказал Гарбузов.

По его словам, "любое оружие имеет свойство растекаться, и особенно это опасно в отношении химического и ядерного оружия".

"Поэтому эта доктрина сама является провоцирующим фактором. И Россия, и другие страны будут тоже вносить какие-то коррективы в свои собственные доктрины. Придавать ядерному оружию новые функции, делать ставку на маломощные ядерные заряды — это достаточно опасная вещь. Все это понимают", — заключил Гарбузов.