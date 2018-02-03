Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности, прежде всего изменив процедуру применения права вето. C таким заявлением представители Киева выступили на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.
Украинская делегация говорит и о других вызовах, которые стоят перед Совбезом. Один из них – это безрезультатные заявления и предложения, а также переговоры ради переговоров.
"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", – отмечают авторы документа.
Сейчас правом вето, которое дает возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В Киеве уже не раз призывали лишить этого права Россию — в частности, с таким предложением выступал глава МИД Павел Климкин.