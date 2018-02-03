Ирак объявил о начале операции против ИГ* у границы с Саудовской Аравией

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иракская армия начала операцию по зачистке пустыни у границы с Саудовской Аравии от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил командующий ВС в западной провинции Анбар генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи местному телеканалу Al Sumaria.
"Подразделения армия, полиции и племенного ополчения (суннитов — ред.), а также пограничные войска при поддержке ВВС страны и международной коалиции (во главе с США — ред.) начали сегодня утром масштабную операцию по зачистке пустыни Анбар в направлении иракско-саудовской границы", — сообщил военачальник.
Выступая в феврале перед подразделениями полиции, принимавшими участие в операциях против ИГ*, премьер аль-Абади заявил, что страну ждут "новые вызовы" после победы над ИГ*, в том числе отдельные ячейки террористов, которые потребуют внимания спецслужб и правоохранительных органов.
*Террористическая организация, запрещенная в России