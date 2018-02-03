Министр обороны Украины рассказал об итогах встречи с главой Пентагона

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия на Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает украинское информагентство "Укринформ".

По слова министра, который в пятницу прибыл с визитом в Вашингтон, где рассчитывал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине – ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", — сказал Полторак в посольстве Украины в Вашингтоне по итогам встречи в Пентагоне.

Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по передаче летального вооружения Киеву. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

"Решение (Соединенных Штатов – ред.) было своевременным и правильным, и передача (оружия – ред.) будет осуществлена своевременно и очень продуманно", — подытожил украинский министр.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.