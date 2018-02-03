Атомный ледокол "подбросил" попавших в пургу путешественников до порта

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Путешественник и видеоблогер Богдан Булычев рассказал на своей странице в Instagram о том, как его команду, застигнутую пургой во время путешествия на внедорожниках, "подбросил" до порта атомный ледокол "Таймыр".

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) Фев 1, 2018 at 1:45 PST

По его словам, с таким предложением к экспедиции RGO Expo обратился лично капитан ледокола. "Если руководство Росатомфлота даст добро, то я возьму вас на борт и подвезу без проблем", — цитирует капитана Булычев.

Через сутки разрешение от Росатомфлота было получено. После этого Булычев и его команда договорились с капитаном о координатах погрузки и выехали ночью к заданной точке.

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) Янв 31, 2018 at 11:53 PST

Путешественник отмечает, что из-за пурги они передвигались со скоростью два километра в час. "Исходя из этого легко просчитать сколько бы мы ехали оставшиеся 750 км до Дудинки", — обращает внимание Булычев.

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) Фев 1, 2018 at 5:54 PST

На место погрузки команда прибыла глубоко ночью, а в девять утра их разбудил "протяжный гудок" атомного ледокола. Машины грузили на судно в течение часа.

"Нашу команду поставили на полное довольствование, разместили в индивидуальных каютах со всеми удобствами, провели экскурсию по атомоходу и познакомили лично с капитаном, а наши Toyota Hilux заняли почётное место на вертолётной площадке корабля, до Дудинки теперь им предстоит прокатиться с ветерком, как настоящим победителям", — пишет Булычев.

Публикация от EvgenyShatalov (@evgenyshatalov) Фев 1, 2018 at 2:00 PST

На ледоколе они провели два дня. В другом посте в Instagram Булычев описал свои впечатления от пребывания на нем.

"На ледоколе есть большой кинозал на 140 человек, сауна, бассейн с морской водой, тренажёрный зал, игровой зал (для баскетбола, волейбола и минифутбола), несколько лифтов, площадка и большой тёплый ангар для вертолёта, больше трёх подъёмных кранов, уютные и просторные каюты со всеми удобствами, ресторанчик и даже свой собственный продуктовый магазин", — написал он.

Другие участники экспедиции опубликовали свои фото и видео, в одном из которых Toyota устроила "гонку" с ледоколом.

Публикация от Anton Panov (@oper_11) Янв 28, 2018 at 12:14 PST

Команда Булычева совершила путешествие из Норильска в Диксон (535 километров), претендуя на мировой рекорд.