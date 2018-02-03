Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 15 раз", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики более 50 мин, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа и бронетехника.

"Донецкое направление минометы 120 мм – 14 мин, 82 мм – 39 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 506 единиц", — сказал представитель ведомства.