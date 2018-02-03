Посол России в США прокомментировал новую ядерную доктрину Вашингтона

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала американцам нужна "страшилка" в виде России. Такое мнение выразил посол в США Анатолий Антонов, комментируя новую ядерную доктрину Пентагона.

"Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят", — сказал Антонов.

Он добавил, что российской стороне удалось ознакомиться только с открытой частью этого документа, а также с первыми замечания и ремарками от министра обороны США Джеймса Мэттиса. Документ требует внимательного изучения и анализа и делать поспешные выводы было бы непрофессионально, отметил посол.

"Но даже эти первые ремарки у меня как у человека, который долгое время занимался проблемой разоружения и нераспространения, конечно же вызывают озабоченность. Или даже давайте так, не будем торопиться, вызывают вопросы", — добавил Антонов.

Новая доктрина Пентагона

В пятницу министерство обороны США опубликовало новую ядерную доктрину, в которой уделило большое внимание развитию российских ядерных сил.

В частности, в документе говорится, что Вашингтон продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

При этом американские военные отмечают, что США могут прибегнуть к ядерному оружию только в "чрезвычайных обстоятельствах". Речь идет о защите жизненно важных интересов страны и ее союзников. К "чрезвычайным обстоятельствам" относится и неядерная атака.

В целом, Пентагон выступает за сокращение ядерного оружия, но не согласен с предложенным в ООН договором о его полном запрещении.

Потенциальные угрозы

Особое внимание в документе уделяется России, КНДР, Ирану и Китаю. В Пентагоне считают, что Москва стремится стать сверхдержавой. В Вашингтоне полагают, что Россия угрожает первой нанести "ограниченный ядерный удар".

Вместе с тем, в доктрине говорится, что американские власти стремятся к стабильным отношениям с Кремлем и не рассматривает ее в качестве противника. Подобная позиция выражена и в отношении Китая.

КНДР в Пентагоне называют "неотложной и непредсказуемой" угрозой для США. Отмечается, что с 2006 года Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, к тому же в стране продолжают производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия.

Касательно Ирана, в документе указывается, что тот продолжает вкладывать средства в крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке и в химическое и биологическое оружие.

Как отметили в Пентагоне, основной отличительной чертой новой ядерной доктрины является адаптивный подход под разные страны и различные обстоятельства. По словам президента США Дональда Трампа, документ реалистичен.